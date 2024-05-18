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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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39-летняя подруга Джейлена Грина объявила о рождении ребенка. В феврале у игрока «Рокетс» родилась дочь от другой девушки

39-летняя модель и актриса Драйя Мишель опубликовала в соцсетях, что родила дочь. Это первый совместный ребенок форварда «Хьюстона» и Драйи.

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