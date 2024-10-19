Власти Барнаула снова попытаются найти подрядчика на ремонт магазина купца Морозова

В августе – сентябре мэрия не смогла найти подрядчика на ремонт этого объекта культурного наследия Власти Барнаула снова попробуют найти подрядчика, который разработает научно-проектную документацию на капитальный ремонт магазина купца Морозова.
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