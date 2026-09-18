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Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда тавыш бирде

Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда тавыш бирде

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда тавыш бирде. Бу хакта ТР Рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова үзенең рәсми каналында хәбәр итте.

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