БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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1-й Белорусский в «спецоперации Z»: «Страшные процессы происходят вокруг»

1-й Белорусский в «спецоперации Z»: «Страшные процессы происходят вокруг»

Лукашенко не исключил скорого ввода своих войск в соседнюю страну, чтобы не «оттяпали» Западную Украину Сергей Ищенко Фото: Петр Ковалев/ТАСС Казалось бы, какие громкие военно-политические откровения стратегического характера можно услыхать на республиканском семинаре-совещании «Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне»? Однако, если этот семинар проходит в Белоруссии, а на нем выступает лидер этой страны Александр Лукашенко, то такого исключать вовсе не стоит.

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