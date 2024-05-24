Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Какой саммит мира? Переговоры возможны только после выборов в США – Луценко

Какой саммит мира? Переговоры возможны только после выборов в США – Луценко

Переговоры с Россией возможны не ранее конца осени нынешнего года. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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