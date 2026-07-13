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Генменеджер «Ванкувера» о перестройке: «Понимал, что задача сложная. Еще многое нужно сделать, но мы придали команде другой облик и изменили атмосферу»

Генеральный менеджер «Ванкувера» Райан Джонсон высказался о ситуации с перестройкой команды.  В прошлом сезоне «Кэнакс» заняли последнее место в общей таблице НХЛ.

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