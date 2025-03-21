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Бунт студентов-мигрантов в Ставрополе: Россию вновь выставляют страной, полной злобы

Бунт студентов-мигрантов в Ставрополе: Россию вновь выставляют страной, полной злобы

Кому выгодно обвинять наши вузы в третировании учащихся по национальному признаку? «Отчисленные из Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе студенты из Туркменистана попытались устроить бунт у стен учебного заведения, но получили 10 суток ареста».

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Комментарии
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св
спивак виктор
сбить баранов в отару и на родину ишакам хвосты крутить!не хотят жить как в россии живут брысь,мусульманских стран валом!
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5 час.
Vladimir Lioubimcev
Раз &quot;студенты&quot; матерились, значит они ХОРОШО ЗНАЮТ РУССКИЙ ЯЗЫК!!
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2 час.
Владимир Николаевич Морозов
1000 баранов занимают места ,а могли бы  россияне. Учиться
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2 час.
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