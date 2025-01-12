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Новости Омска

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На Крещение в Омской области ожидаются первые за долгое время морозы

На Крещение в Омской области ожидаются первые за долгое время морозы. По прогнозу синоптиков, ночью 18 января температура воздуха составит –24 °, днем будет до –15°.

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