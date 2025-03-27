Алабугада районкүләм ифтарда Татарстан мөфтие катнашты

24 мартта Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин Алабуга мөхтәсибәтенә сәфәр кылды. Биредә ул беренче чиратта Алабуга районы башлыгы һәм мэры Рөстәм Нуриев һәм Алабуга имам-мөхтәсибе Хәлим хәзрәт Шәмсетдинов белән очрашты.
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