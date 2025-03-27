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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Алабугада районкүләм ифтарда Татарстан мөфтие катнашты

Алабугада районкүләм ифтарда Татарстан мөфтие катнашты

24 мартта Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин Алабуга мөхтәсибәтенә сәфәр кылды. Биредә ул беренче чиратта Алабуга районы башлыгы һәм мэры Рөстәм Нуриев һәм Алабуга имам-мөхтәсибе Хәлим хәзрәт Шәмсетдинов белән очрашты.

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