Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Полный текст российского меморандума стал доступен общественности

Полный текст российского меморандума стал доступен общественности

СМИ обнародовали полный текст меморандума России по урегулированию конфликта на Украине. Полный текст предложений по урегулированию конфликта на Украине от российской стороны был опубликован СМИ после второго раунда переговоров.

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