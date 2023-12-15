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Вечерний Новосибирск

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Андрей Травников прокомментировал прямую линию президента Владимира Путина

Андрей Травников прокомментировал прямую линию президента Владимира Путина

Своими впечатлениями о прямой линии поделился губернатор Новосибирской области Андрей Травников.  «В ходе прямой линии Владимира Владимировича Путина «Итоги года» мы еще раз увидели опытного, сильного лидера, компетентного, честного руководителя, способного ответить на самый широкий спектр вопросов, – отметил глава региона.

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