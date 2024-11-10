Мирра Андреева о целях на следующий сезон: «Приоритет – попасть в топ-10»

ЭА: Я сильно хотела бы зайти в топ-30, топ-25. Я постепенно по рейтингу иду. Бывает, что некоторые резко взлетают и потом так же падают, потому что сложно подтверждать все очки на следующий год.
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