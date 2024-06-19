Театр абсурда
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Театр абсурда

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Голому рубашка

Голому рубашка

Доброе утро, Империя. Тут внезапная зрада прокралась в роскошные европейские покои: Испания в апреле возобновила импорт российских железа и стали после трехмесячной паузы, следует из анализа данных европейской статслужбы.

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Чтобы очистить унитаз кока-колой, достаточно взять одну банку напитка, нанести его на грязную поверхность и оставить на часик-полтора. Чем дольше поверхность будет контактировать с напитком, тем лучше будет результат...   https://www.youtube.com/watch?v=XmaBB-QsxmY
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