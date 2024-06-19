Голому рубашка

Кошмар

Чтобы очистить унитаз кока-колой, достаточно взять одну банку напитка, нанести его на грязную поверхность и оставить на часик-полтора. Чем дольше поверхность будет контактировать с напитком, тем лучше будет результат... https://www.youtube.com/watch?v=XmaBB-QsxmY