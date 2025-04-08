Mechanics VoiceOver продемонстрировала русскую озвучку Split Fiction – студия предлагает п...

Mechanics VoiceOver продемонстрировала русскую озвучку Split Fiction – студия предлагает пользователям выбрать голос МиоСегодня студия Mechanics VoiceOver, как и обещала, выпустила первую демонстрацию русской озвучки для Split Fiction.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)