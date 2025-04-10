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Добрый Мир

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Торговый Армагеддон Трампа. Мир на грани краха. Почему России всё равно?

Торговый Армагеддон Трампа. Мир на грани краха. Почему России всё равно?

Одним росчерком пера президент США обрушил мировые рынки и спровоцировал невиданную торговую войну. Но в эпицентре этого экономического шторма одна страна наблюдает за происходящим с удивительным спокойствием.

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