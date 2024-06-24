В Ботаническом саду зацвел чубушник

Цветник занимает площадь 1,5 га, и здесь представлено около 575 видов и 2400 сортов растений. По количеству разновидностей декоративно-цветочных растений эта коллекция является самой большой в России и одной из крупнейших в мире.
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