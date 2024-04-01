Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» бойцам, проявившим мужество в зоне СВО

Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» бойцам, проявившим мужество в зоне СВО

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач в зоне специальной военной операции:https://tvzvezda.

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