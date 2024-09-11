Съедобные грибы начали мутировать и убивать россиян

В Союзе грибников России сообщают, что в стране ежегодно регистрируется до двух тысяч смертельных отравлений грибами, а еще около 10 тысяч случаев заканчиваются тяжелой интоксикацией и длительным лечением .
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