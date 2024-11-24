Радиус поражения ракеты «Орешник

НГ

Надежда Гуменяк

А что писать)))) В. В. Путин все правильно просчитал и сделал👍👍👍 Я думаю, он переместит ракету и на север поближе к дальнем востоку. Пора однако возвращать свои земли и США показать силу и мощь нашей страны 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺