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Екатеринбург и мир

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  • Елена Вадимовна
    А с Камчатки? С острова Русский? От Владивостока? На Аляску? На сша?Радиус поражения ...
  • Надежда Гуменяк
    А что писать)))) В. В. Путин все правильно просчитал и сделал👍👍👍 Я думаю, он переместит ракету и на север поближе ...Радиус поражения ...
  • В С
    От цэ гарно !БАЗ - новый росси...
Радиус поражения ракеты «Орешник

Радиус поражения ракеты «Орешник» Карта поражения стран НАТО в Европе ракетой «Орешник» с территории России.

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Комментарии
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НГ
Надежда Гуменяк
А что писать)))) В. В. Путин все правильно просчитал и сделал👍👍👍 Я думаю, он переместит ракету и на север поближе к дальнем востоку. Пора однако возвращать свои земли и США показать силу и мощь нашей страны 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺
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15 час.
ЕВ
Елена Вадимовна
А с Камчатки? С острова Русский? От Владивостока? На Аляску? На сша?
Ответить
14 час.

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