Радиус поражения ракеты «Орешник» Карта поражения стран НАТО в Европе ракетой «Орешник» с территории России.
Комментарии
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НГ
Надежда Гуменяк
А что писать)))) В. В. Путин все правильно просчитал и сделал👍👍👍 Я думаю, он переместит ракету и на север поближе к дальнем востоку. Пора однако возвращать свои земли и США показать силу и мощь нашей страны 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺
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15 час.
ЕВ
Елена Вадимовна
А с Камчатки? С острова Русский? От Владивостока? На Аляску? На сша?
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14 час.
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