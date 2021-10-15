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Денисов: «ЕС считает Россию задержавшейся в развитии на пару веков территорией»

Денисов: «ЕС считает Россию задержавшейся в развитии на пару веков территорией»

Заявление по итогам саммита Украина — ЕС показало, что в ближайшем будущем потепления отношений между Москвой и Брюсселем не будет.

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