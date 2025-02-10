Онкология у ребенка и взрослого: иммунная система по-разному реагирует на различные виды рака в зависимости от возраста

У детей опухоль имеет более агрессивную форму. 123RF/legion-media.ruДетские раковые опухоли отличаются от взрослых — они более агрессивные, но при этом лучше поддаются лечению, об этом сообщают ученые из Каролинского института в Швеции, передает «Доктор Питер».