Онкология у ребенка и взрослого: иммунная система по-разному реагирует на различные виды рака в зависимости от возраста

У детей опухоль имеет более агрессивную форму. 123RF/legion-media.ruДетские раковые опухоли отличаются от взрослых — они более агрессивные, но при этом лучше поддаются лечению, об этом сообщают ученые из Каролинского института в Швеции, передает «Доктор Питер».
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