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Зоозащитники попросили губернатора не отстреливать медведей, спасающихся от пожаров

Зоозащитники попросили губернатора не отстреливать медведей, спасающихся от пожаров

Зоозащитники просят губернатора Забайкальского края Александра Осипова организовать временную передержку диких животных бегущих от пожаров, и выпустить в лес как утихнут пожары, об этом пишет Telegram-канал «Могоча[NEWS]».

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