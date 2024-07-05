Зоозащитники попросили губернатора не отстреливать медведей, спасающихся от пожаров

Зоозащитники просят губернатора Забайкальского края Александра Осипова организовать временную передержку диких животных бегущих от пожаров, и выпустить в лес как утихнут пожары, об этом пишет Telegram-канал «Могоча[NEWS]».
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