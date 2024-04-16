Глава дипломатии ЕС Боррель: Иран не хочет эскалации, которая приведет к войне

Исламская Республика Иран не хочет эскалации, которая приведет к войне. Соответствующую точку зрения, как информирует РИА Новости, выразил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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