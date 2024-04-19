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Кухня и дом

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На днях в Москве состоялась торжественная церемония вручения наград Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT 2024.

На днях в Москве состоялась торжественная церемония вручения наград Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT 2024.

﻿﻿буржуазная богемаРейтинг лучших заведений России буржуазный богемныйСаваПремия «WHERETOEAT Russia», учрежденная Российской ассоциацией ресторанных журналистов, за 11 лет с момента создания выросла из городского мероприятия в общероссийское событие, а в 2023 году появится и в Казахстане.

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