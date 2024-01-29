Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Я ОПАСАЮСЬ ЗА СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ": СТУДЕНТА ЗАТРАВИЛИ ЗА ПОДДЕРЖКУ СВО

Андрей Ревнивцев Всё чаще появляется мысль о том, что всю структуру высшего образования в России хорошо бы перетряхнуть, как пыльный ковёр, и выбить.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
а какое наказание понес Белоусов?! неужто до сих пор преподает?!
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12 час.
Алексей Сафронов
При всём моём уважении к Путину, но и Он, наверняка не спонтанно, объявляя 24.02.22 об СВО целью которой было провозглашено : Защиты от банеровцев (и их идеологии) русскоязычного населения на руине&quot;&#39;. Однако и он, при всей своей дальновидности, гениальности и очевидности давно насажденной идеологии в России, не предусмотрел особую важность чистки нашей культурки и без.образного ЕГЭ. За Державу обидно!!!
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11 час.
Алексей Сафронов
Всегда найдётся за что &quot;обгадить&quot; даже величайшего человека, несмотря на на его огромные заслуги перед государством, Но, с другой стороны, действительно были и необоснованные Репрессии в СССР. Мой набожный дед (по линии жены) например, сел в 38 году за то, что однажды войдя в магазин перекрестился на едва заметный портрет Сталина, а обнаружив ошибку сказал: &quot;тьфу-тьфу нечистая! Человека в идола превратили&quot;! Вот и ст.58! Антисоветский элемент...
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11 час.

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