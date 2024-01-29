"Я ОПАСАЮСЬ ЗА СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ": СТУДЕНТА ЗАТРАВИЛИ ЗА ПОДДЕРЖКУ СВО

При всём моём уважении к Путину, но и Он, наверняка не спонтанно, объявляя 24.02.22 об СВО целью которой было провозглашено : Защиты от банеровцев (и их идеологии) русскоязычного населения на руине"'. Однако и он, при всей своей дальновидности, гениальности и очевидности давно насажденной идеологии в России, не предусмотрел особую важность чистки нашей культурки и без.образного ЕГЭ. За Державу обидно!!!

Алексей Сафронов

Всегда найдётся за что "обгадить" даже величайшего человека, несмотря на на его огромные заслуги перед государством, Но, с другой стороны, действительно были и необоснованные Репрессии в СССР. Мой набожный дед (по линии жены) например, сел в 38 году за то, что однажды войдя в магазин перекрестился на едва заметный портрет Сталина, а обнаружив ошибку сказал: "тьфу-тьфу нечистая! Человека в идола превратили"! Вот и ст.58! Антисоветский элемент...