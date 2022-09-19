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Тайконавты совершили четырехчасовой выход в открытый космос

Тайконавты совершили четырехчасовой выход в открытый космос

 ©CCTV Тайконавты Чен Дун и Цай Сюжэ начали выход в открытый космос в субботу (17 сентября) в 1:35 утра по восточному поясному времени (05:35 по Гринвичу или 08:35 по Москве) и провели за пределами космической станции Тяньгун 4 часа 12 минут.

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