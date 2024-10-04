Рак кожи: пятна, бляшки, узлы и необычные родинки

Введение После необычайно жаркого сезона и активного загара пришло время внимательно взглянуть на свою кожу: нет ли каких-либо явных изменений, новых родинок? Сильно тревожиться в этом смысле не надо, но осмотр все же не помешает, так же, как и знания о возможной болезни.