Рак кожи: пятна, бляшки, узлы и необычные родинки

Введение После необычайно жаркого сезона и активного загара пришло время внимательно взглянуть на свою кожу: нет ли каких-либо явных изменений, новых родинок? Сильно тревожиться в этом смысле не надо, но осмотр все же не помешает, так же, как и знания о возможной болезни.
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