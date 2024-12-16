Нурлат активистлары Луганскидагы балалар йортында тәрбияләнүчеләр өчен акча җыйган

Нурлатның «Миңнегөл» мәчете каршындагы белем бирү үзәгендә оештырылган курсларда ислам нигезләрен үзләштерүче мөселман хатын-кызлары Луганск Халык Республикасындагы Лутугино балалар йорты ятимнәре өчен акча җыюны оештырган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии