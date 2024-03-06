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Почему дети не всегда похожи на родителей?

Почему дети не всегда похожи на родителей?

Иногда яблоко от яблони падает очень далеко. источник: Freepik У журналистки The New York Times Кэри Голдберг темные волосы и карие глаза, а двое ее сыновей – голубоглазые блондины, ничуть не похожие на маму.

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