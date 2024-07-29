В России предложили ограничить время ненормированной работы

Ограничивает 120 часами в год, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС. «С целью исключения возможности злоупотребления работодателями своим правом на применение режима ненормированного рабочего дня в ущерб законным правам и интересам работников законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие установление предельного количества часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня (не выше 120 часов в год)», - поясняется в документе.