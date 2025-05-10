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Воробьев вспомнил, что игра с немцами накануне 9 мая на ЧМ-2017 была важным моментом для россиян: «Как и то, когда мы посещали мемориальные комплексы во время турнира в других странах»

Воробьев вспомнил, что игра с немцами накануне 9 мая на ЧМ-2017 была важным моментом для россиян: «Как и то, когда мы посещали мемориальные комплексы во время турнира в других странах»

Матч группы А состоялся в Кельне 8 мая 2017 года и завершился победой россиян со счетом 6:3. «Важным был матч накануне 9 мая, который мы играли с немцами.

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