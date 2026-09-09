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Начало отопительного сезона могут отложить в Новосибирске из-за жары

Начало отопительного сезона могут отложить в Новосибирске из-за жары

Точная дата его старта зависит от погоды В ближайшие дни в Новосибирске ожидается температура выше +28 градусов.

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