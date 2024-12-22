Мини-погреб из бочки в гараже, на даче

Не каждый владелец загородного участка имеет свободные холодильники для хранения овощей и фруктов. При комнатной температуре они быстро поражаются гнилостными бактериями и становятся непригодными к употреблению.
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