Скриншот видео Расчёт ЗРК "Бук-М3" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожил боевые и разведывательные беспилотники и оперативно-тактическую ракету ATACMS военнослужащих ВСУ и украинских националистов в зоне проведения спецоперации РФ.
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