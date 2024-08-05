Десять лет продэмбарго превратили Россию в продовольственную супердержаву. В каких сферах главные успехи?

Сбор урожая клубники в фермерском хозяйстве в Краснодарском крае© РИА Новости / Виталий Тимкив Россия за десять лет действия продэмбарго нарастила производство продовольствия на 20%, сократила его импорт на 14%, а экспорт — увеличила более чем в 2 раза.