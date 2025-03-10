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Земля буквально "взорвалась". 30 тысяч человек бежали кто куда. Самое серьёзное впереди: Солнца не будет видно

Земля буквально "взорвалась". 30 тысяч человек бежали кто куда. Самое серьёзное впереди: Солнца не будет видно

В Центральной Америке в буквальном смысле взорвалась земля. Ожил крупнейший в регионе вулкан Фуэго, находящийся недалеко от столицы Гватемалы.

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