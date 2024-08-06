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Регионы России

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Дети Дульцевых впервые узнали, что они русские, и это вызвало смешанные чувства

Дети Дульцевых впервые узнали, что они русские, и это вызвало смешанные чувства

Супружеская пара, ранее обвиненная в шпионаже и объявленная врагами государства в Словении, вернулась в Россию со своими двумя детьми благодаря недавнему обмену пленными между странами.

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