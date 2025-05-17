Мама погибшего в Египте мальчика рассказала о давлении местной полиции

Родителей четырехлетнего Макара Бакалина, который трагически погиб, сорвавшись с края «бесконечного бассейна» в Египте, допрашивали девять часов - с 19:00 до четырех утра, сообщила мама Елена мальчика aif.
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