Билялетдинов: 70 лет и секреты успеха в НХЛ с Ткачуком и Селянне

Зинэтула Билялетдинов отметил 70-летие, вспоминая работу в НХЛ с "Виннипегом" и "Финиксом". В интервью ТАСС он рассказал о легких отношениях с Китом Ткачуком и Теему Селянне и о методах индивидуальной работы с игроками, помогавших улучшать их навыки.