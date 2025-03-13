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Билялетдинов: 70 лет и секреты успеха в НХЛ с Ткачуком и Селянне

Билялетдинов: 70 лет и секреты успеха в НХЛ с Ткачуком и Селянне

Зинэтула Билялетдинов отметил 70-летие, вспоминая работу в НХЛ с "Виннипегом" и "Финиксом". В интервью ТАСС он рассказал о легких отношениях с Китом Ткачуком и Теему Селянне и о методах индивидуальной работы с игроками, помогавших улучшать их навыки.

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