«Доработались»: «Автострада» останавливает работы после заморозки финансирования Кабмином

Крупнейшая строительная компания Украины «Автострада» останавливает работы, поскольку Кабмин приостановил финансирование всех капитальных расходов.
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