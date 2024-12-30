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MWM: русские военные могут детально изучить танки Abrams, захваченные на Украине

MWM: русские военные могут детально изучить танки Abrams, захваченные на Украине

Перед русскими бойцами открылась возможность изучить американские танки, широко применяемые не только в армии США, но и среди союзников.

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