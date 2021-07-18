Кубок мира. 1/32 финала. Первые партии. Карякин, Карлсен, Дубов, Грищук одержали победы, другие результаты

В Сочи прошли первые партии 1/32 финала Кубка мира по шахматам. Кубок мира Сочи, Россия 1/32 финала Первые партии Сергей Карякин (Россия) – Григорий Опарин (Россия) – 1:0 Магнус Карлсен (Норвегия) – Арьян Тари (Норвегия) – 1:0 Фабиано Каруана (США) – Ринат Джумабаев (Казахстан) – 0,5:0,5 Радослав Войташек (Польша) – Максим Матлаков (Россия) – 0,5:0,5 Даниил Дубов (Россия) – Владимир Малахов (Россия) – 1:0 Нияат Абасов (Азербайджан) – Андрей Есипенко (Россия) – 0,5:0,5 Жахонгир Вахидов (Узбекистан) – Павел Понкратов (Россия) – 1:0 Александр Грищук (Россия) – Алан Пичот (Аргентина) – 1:0 Евгений Томашевский (Россия) – Пуйа Идани (Иран) – 0,5:0,5 Тимур Гареев (США) – Владимир Федосеев (Россия) – 0:1 Нихал Сарин (Индия) – Дмитрий Андрейкин (Россия) – 0:1 Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Давид Паравян (Россия) – 0,5:0,5 Владислав Артемьев (Россия) – Борис Гельфанд (Израиль) – 0,5:0,5 Никита Витюгов (Россия) – Алексей Широв (Испания) – 1:0 Иван Чепаринов (Болгария) – Петр Свидлер (Россия) – 0,5:0,5 ПРИМЕЧАНИЕ: матчи состоят из 2 партий с контролем ФИДЕ (90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход).