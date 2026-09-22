Трамп: Белоруссия хочет продавать США калийные удобрения дешевле Канады

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Белоруссия якобы хочет продавать Вашингтону калийные удобрения по гораздо более низкой цене, чем Канада.
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