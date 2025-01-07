В Госдуме определились по поводу предложения Минобрнауки об отказе от бакалавриата

В Госдуме РФ, как заявил ее председатель Вячеслав Володин, поддерживают предложение Минобрнауки об отказе от бакалавриата, переходе с 1 сентября 2026 года на базовое и специализированное высшее образование .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии