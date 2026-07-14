В Рязанской области уничтожили БПЛА

С 20:00 13 июля до 08:00 14 июля ВС РФ сбили 288 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Черного морей.