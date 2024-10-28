Евросоюзу придется смириться с победой «Грузинской мечты», но Зурабишвили призывает к майдану

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации на прошедших в стране парламентских выборах, по результатам которых победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
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