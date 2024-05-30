О последнем легитимном правителе Киева – Голос Мордора

Как говорится, плох тот атаман, который не мечтает стать гетманом. И попытки пролезть в гетманы – старая малороссийская забава, которая неоднократно ввергала территорию, которая называется Украиной, в беду и разорение.
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