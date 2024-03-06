Loccitane RU, Миниатюра в подарок за каждую 1000 Р

Миниатюра в подарок за каждую 1000 Р от Loccitane RU Условия: Перечень пороговых сумм и подарков: 1000 Р Крем для рук Карите 10 мл 2000 Р Гель для ванн и душа Вишневый цвет 35мл 3000 Р Крем для рук Вишневый цвет 10 мл 4000 Р Шампунь Восстанавливающий 35 мл 5000 Р Кондиционер Восстанавливающий 35 мл 6000 Р Молочко для тела увлажняющее Вишнёвый цвет 35 мл 7000 Р Мыло туалетное экстра-мягкое 25г 8000 Р Эфирный тоник для лица Драгоценный Иммортель 30 мл 9000 Р Масло для душа увлажняющее Миндальное 35мл юр.