Совфед принял обращение парламента России к ООН в связи с нарушением Киевом прав детей

Сенаторы Совета Федерации приняли обращение российского парламента к ООН, парламентам мира и межпарламентским организациям с призывом дать правовую и морально-этическую оценку преступлениям киевских властей в отношении детей.
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