В перинатальных центрах Караганды 19 малышей родились 8 марта

В перинатальных центрах Караганды в Международный женский день на свет появилось 19 малышей. Женщинам, которые встретили праздник в родильном зале, подарили подарки, сообщает корреспондент сайта eKaraganda.
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