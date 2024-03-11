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Сайт города Караганды

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В перинатальных центрах Караганды 19 малышей родились 8 марта

В перинатальных центрах Караганды 19 малышей родились 8 марта

В перинатальных центрах Караганды в Международный женский день на свет появилось 19 малышей. Женщинам, которые встретили праздник в родильном зале, подарили подарки, сообщает корреспондент сайта eKaraganda.

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